East ya suma cuatro tantos en el Apertura 2022

Redacción – El atacante jamaiquino del Monstruo, Javon Romario East, se exige a full en el día a día y por eso buscará como mínimo 12 goles en su primero torneo con Saprissa, donde se ha amoldado a la perfección al camerino.

East está fascinado por estar en el Saprissa, donde se ha encontrado un camerino que le ha dado mucha confianza. Incluso, con Jeaustin Campos se lleva muy bien, pese a viejos problemas con el timonel, lo cuál ahora todo es parte del pasado.

Para el atacante nativo de Jamaica estar en el equipo más grande del país es un sueño, por lo que reconoce que no está contento con su actual rendimiento, debido que ha fallado muchas opciones de gol, lo cuál habla de sus ganas de trascender.

Pese a que su español es malo, el atacante se ha topado con grandes compañeros como Kendall Waston y el cubano Luis Paradela, este último lo considera como un hermano por lo que le ha permitido motivarse y ponerse como meta marcar como mínimo 12 goles.

En lo que va del Apertura 2022, East ya registra cuatro goles en 716 minutos en nueve partidos, esos números hablan bien del buen nivel del caribeño, que tuvo como última víctima a Alajuelense en el Clásico Nacional realizado en el Morera Soto.

Javon East habló en conferencia de prensa y contó el número de tantos que desea marcar en este certamen, que es más corto de lo usual, pero eso no le quita su deseo de llenar de goles a los rivales en el fútbol nacional.

«No estoy contento, he tenido varias oportunidades y las he perdido, no he podido anotar pero estoy entrenando fuerte todos los días, para mejorar debido que aún no estoy contento, pero buscaré mejorar la cantidad de goles. Busco entre 12 a 20 goles por torneo, pero este torneo tan corto es complicado, pero igual lo voy a intentar», afirmó Javon East.