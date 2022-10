Asegura tener el closet lleno de ropa desde que es joven

Redacción– Como si fuera poco, Maribel Guardia conocida por su esbelta figura, a sus 63 años de edad, sorprendió a todos afirmando que ella no conoce lo que es que un pantalón ya no le quede.

«Tengo la suerte de que como no subo de peso tengo un closet lleno de ropa que me queda de toda la vida, yo no sé que es que un pantalón no me cierre», afirmó la actriz.

Si bien se sabe, la actriz es muy coqueta, también afirmó que ella «antes muerta que sencilla», y nunca dejarse canas en su cabello negro, ya que no le gustan, y hasta que esté mayor seguirá teniendo su pelo arreglado.

La costarricense que reside en México desde hace años, fundamentó que todo esto lo hace porque es su personalidad, y que nunca la verán sin arreglar, e invitó a todos a hacer lo que quieran sin importar el que dirá la gente.