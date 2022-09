Salas vive un gran momento deportivo

Redacción – A pesar de su fantástico nivel en Saprissa, Youstin Salas no fue convocado por Suárez para la gira de dos fogueos por Asia de La Sele, pero aún así, el saprissista afirma que quiere estar en la Tricolor y desea montar en el avión rumbo a Catar 2022.

Salas reconoció que se llevaba fe para ser llamado por Suárez para los duelos ante Corea del Sur y Uzbekistán, pero al no verse le dijo a su esposa que si no era en este Mundial iría al 2026, eso sí, el futbolista no pierde la fe de ir a suelo catarí.

A sus 26 años, Salas está viviendo un momento muy dulce en Saprissa, donde no juega en su posición natural de volante de contención, si no que lo hace como lateral derecho donde ha cumplido con creces ganándose el cariño de los morados.

Desde la óptica del oriundo de Guápiles, no jugar en su posición natural no es algo que lo haya perjudicado para no estar en La Sele, por lo que se enfoca en seguir trabajando arduamente en el Monstruo, con el fin de ser convocado en el equipo patrio.

Youstin Salas conversó con AMPrensa.com y dice que no se echará a morir ni mucho menos, por eso anhela con cumplir su sueño de ir a una Copa del Mundo.

«Sigo trabajando y si se viene la convocatoria en los próximos dos meses pues bienvenido sea, pero acá sigo trabajando en Saprissa. Yo trabajo en el Saprissa día a día, la decisión la toma Luis Fernando Suárez, creo que he venido haciendo bien las cosas, entonces seguir trabajando, es de todos los días y trabajar día a día.

La verdad me tenía mucha fe, pero así es el fútbol y yo no tomo la decisión, esto es trabajo y hay que seguir para adelante, si no es hoy es en el 2026 pero echarme a morir nunca. Quiero estar en La Sele y quiero montarme en el avión al Mundial de Catar 2022, es un sueño de niño, entonces toca seguir trabajando más fuerte», afirmó Salas a AMPrensa.com.

En todos los partidos que ha jugado con Saprissa en La Cueva, Salas recibe aplausos y gritos de aliento de parte de los morados que están fascinados con el futbolista que siempre que habla con la prensa resalta la importancia de su esposa en su vida.