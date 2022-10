Gutiérrez salió en defensa del Capi

Redacción – El reconocido defensor costarricense, Kenner Gutiérrez, afirma que muchos critican con todo a Bryan Ruiz, pero el país tiene rato de buscar un nuevo 10 para la Selección Nacional sin tener éxito todavía.

Gutiérrez es recordado por muchos fanáticos por haber asistido a Rusia 2018, luego de que Rónald Matarrita se lesionara. Asimismo su huella en las filas de Alajuelense, donde ganó cinco títulos y jugó más de 250 juegos hizo que se diera a conocer en el país.

Actualmente viste los colores del Xelajú de Guatemala. El zaguero de 32 años le parecen irrespetuosas los cuestionamientos hacia el capitán de la Tricolor, que desde hace varias semanas tiene asegurado su campo en el cuadro patrio.

Desde la óptica del mundialista en Rusia, Bryan todavía tiene un gran impacto en La Sele, ya que es un extraordinario jugador que aporta de gran manera, siento impactadle dentro del camerino tico y por eso Kenner ve bien que el Capi vaya al Mundial.

Incluso, Gutiérrez conversó con AMPrensa.com y señala que a nivel de ligas menores se tiene tiempo de buscar el reemplazo de Ruiz, pero todavía no se ha encontrado. Hombres como Elías Aguilar y Marvin Angulo intentaron llenar ese sitio, pero fracasaron.

«Condiciones todavía le sobran a sus 37 años y para mí es un extraordinario jugador el Capi. Muchos critican a Bryan Ruiz, pero tenemos rato de buscar un nuevo 10. Es una persona impactadle en La Sele, tanto que al día de hoy no ha salido un Bryan y tenemos rato de estar buscando un Ruiz, no solo a nivel de ligas menores o los que están afuera o jugando en otros equipos, no hemos encontrado un Bryan hace años, por algo lo siguen llamando, pero para mí es más allá del jugador, es la insignia, capitán y el que guía a la Selección Nacional, imagínense que Keylor Navas respeta a Ruiz, pese a la gran carrera que tiene el portero, él lo respeta porque sabe la calidad de persona y jugador que es el capitán, obviamente hará falta cuando ya no esté en La Sele», afirmó Kenner Gutiérrez en charla con AMPrensa.com.