Polémica acción se presentó en el minuto 90 del juego.

Redacción – Mariano Torres acepta que tuvo un contacto con el volante del Herediano Douglas López, pero el futbolista argentino dice que fue a la altura de la cara.

El primer partido de la final de la segunda ronda entre Saprissa y el Team contó con emociones a gran tensión entre los protagonistas de ambos lados.

Situación que quedó evidenciada en un roce que protagonizaron ambos mediocampistas en una acción que ocurrió justo frente al banquillo de equipo florense.

Pero esto no fue impedimento para que el réferi central del partido, David Gómez, amonestara al jugador rojiamarillo.

Decisión que tomó pese a que el cuarto árbitro se encontraba muy cerca de la acción y no intervino para aclarar la situación.

Esto ocasionó un gran enojo en algunas figuras del Herediano, tal como el caso de Aquil Ali y el propio Juan Carlos Retana, quienes reclamaron por el trabajo del cuarteto arbitral designo para el duelo de anoche en el estadio Ricardo Saprissa.

«Yo vi que él se agarraba la cara, si yo lo empujé fue en el pecho, a este chico ya lo sancionaron la vez pasada por fingir una jugada contra mí también, que me había expulsado y después en Guápiles lo volvieron a sancionar a él por fingir, si se agarró la cara, yo la cara no se la toqué, él me estaba tocando de atrás, yo lo empujé también para atrás pero en el pecho».

«El contacto lo hizo él primero conmigo, después yo, pero él se está agarrando la cara, yo la cara nunca se la toqué, a como te digo, ya a él lo suspendieron en Santos una vez por fingir, ya se verá qué pasa», declaró Torres.