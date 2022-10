Guzmán afirma que jamás se va burlar sobre situación de Galo

Redacción – El recio volante morado, David Guzmán, afirma que le dolió y preocupó noticia de Orlando Galo por posible castigo por un presunto dopaje, que tiene al jugador del Herediano viviendo momentos de tensión y angustia.

Guzmán pidió a la prensa que no se confundan y crean que por lo sucedido con Galo, él buscará aprovecharse y ganarse un campo en La Sele, ya que jamás y que más bien como buen tico apoya al oriundo de Jacó en la difícil situación que vive.

Orlando recibió la noticia este pasado 18 de octubre, tras un control de dopaje, el volante florense dio positivo por el uso de una sustancia catalogada como prohibida. Las tomas de las muestras se realizaron el 21 de setiembre previo al viaje a la gira por Asia.

Se le realizó de forma aleatoria a 15 seleccionados. La sustancia que la FIFA reporta es clostebol, la cuál se utiliza mucho para infecciones de la piel como úlceras o sanar las heridas, la misma fue por la que castigó por dos años al velocista tico, Sherman Guity.

En Herediano manejan con mucha cautela el tema de su futbolista y por eso en la ida de la final de la segunda ronda decidieron no contar con Galo en su nómina. Pese a que la FIFA todavía no ha inhabilitado oficialmente al futbolista del Team.

David Guzmán le desea la mayor de las suertes a Orlando Galo, ya que hizo una muy buena eliminatoria con La Sele y la noticia de su positivo se da a un mes de que inicie la cita universal, lo cuál hace que el herediano viva un momento complicado.

«No confundamos esas cosas porque yo no me puedo aprovechar de ese momento, jamás y ya la lista la da el entrenador, pero que me vaya aprovechar o burlar de la situación de un compañero, jamás y jamás. Desde que vimos la noticia y vimos que pudo haber sido él o alguno de nosotros, nos dolió y preocupó, porque me imagino que debe ser algo un poco tenso, lo más que nos queda es apoyarlo, él está a las puertas de un Mundial y estuvo en la eliminatoria donde hizo las cosas bastante bien, además que llamó bastante la atención», afirmó David Guzmán a AMPrensa.com.

La ida de la final deparó un 1-1 en La Cueva. Ahora todo se definirá el sábado 22 de octubre en el Estadio Coyella Fonseca a las 8:30 pm.