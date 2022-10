Al final sí terminó levantando la mano derecha y cumpliendo el protocolo, luego de que la diputada Dinorah Barquero insistiera para que lo hiciera.

Redacción – El actual primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, se presentó la mañana de este lunes ante la comisión investigadora del Financiamiento de los Partidos Políticos.

Órgano especial integrado en la Asamblea Legislativa con el fin de profundizar sobre los mecanismos que utilizaron seis agrupaciones partidarias para financiar sus campeñas.

Se trata de los partidos que sí lograron obtener representación en el Congreso, es decir Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PSD), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (NR), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA).

Aspecto por el cual Brunner tuvo que comparecer ante los legisladores de esta comisión, debido a que durante la contienda electoral ocupó el cargo de tesorero del hoy partido que ocupa la presidencia del país.

No obstante, pese a que figuró en ese puesto en la agrupación que terminó llegando a Casa Presidencial, el ahora vicepresidente trató de esquivar el ser juramentado ante órgano legislativo.

Esto debido a que asegura fue una recomendación por parte de sus abogados, puesto que se encuentra atravesando un proceso judicial.

Por lo que alegaba que le habían dicho que mejor no se juramentara en la participación que tuvo este miércoles en la Asamblea Legislativa.

Aunque al final de cuentas sí terminó levantando la mano derecha y pronunciando el «sí, juro» con lo que la comisión pudo continuar con normalidad la sesión de esta mañana.

«En el caso mío yo estoy sujeto a un caso en sede judicial y lo que me han dicho los abogados es que en ese caso no procede la juramentación, porque yo estoy sujeto al caso en calidad de imputado», señaló Brunner como motivo para no juramentarse.