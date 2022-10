Waston es un pilar del Monstruo

Redacción – El espigado defensor del Monstruo, Kendall Waston, afirma que cuando se suma al ataque siempre hará lo imposible para ayudar al Saprissa y así aportarle al equipo de sus amores de gran forma en la cancha.

Waston es uno de los hombres gol del cuadro más ganador del país, gracias a su efectividad cada vez que se va al ataque, donde se impone a sus rivales con su 1,96 metros de altura, que le da una ventaja sobre los demás.

Para la «Torre» del Monstruo su posición favorita siempre será ser zaguero, pero cada vez que le dan el aval de irse a la ofensiva por su mente solo pasa ayudarle al Saprissa, que vio como el jugador marcó uno de los dos goles en la ida de la Gran Final.

Kendall Waston habló con AMPrensa.com y afirma que pese estar de delantero no es lo acostumbrado para él, su misión siempre será matarse para ver al Monstruo ganar.

«Siempre voy a sentirme más cómodo como defensa, es lo que más me apasiona y por lo que siempre luche, tuve mis bases en esa posición y cuando me sumo al ataque hago lo imposible para ayudar al Saprissa, obviamente hay cosas que uno no va manejar porque no es la costumbre y la posición que uno siempre práctica, pero cuando estoy adelante yo me voy a matar para ayudar a mi equipo», afirmó Waston a AMPrensa.com.

No hay dudas que Waston ha sido fundamental para que Saprissa este a 90 minutos de su copa número 37. Por ello, no es casualidad que los morados lo hayan aplaudido tras la victoria del Monstruo por 2-0 en el primer round ante Herediano.