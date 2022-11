“Sigo recuperándome y tratando de buscar algo positivo de lo vivido, pero aún no lo encuentro, Ingenuidad, exceso de positivismo, ir tras una utopía… Pues sí, de todo eso y más. Pensé que sería una forma de servir al país, pero no fue así.”

“Es un proceso difícil pues no logro dejar de decirme: «no debiste aceptar» «debiste salir tan pronto viste cosas que no te parecían». Pero no, seguí esperando, esperanzada que podría hacer un cambio… pero en política las cosas nada tienen que ver con utopías, servicio o principios.” Recalcó en sus redes.