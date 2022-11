Blanco es de los líderes del plantel morado

Redacción – El lateral derecho del Monstruo, Ricardo Blanco, afirma que defiende al Saprissa ganando títulos, la cuál es la única manera que sabe en pro de agrandar el legado de la institución más ganadora del país.

Blanco afirma que está deseoso de ganar una nueva copa con el Monstruo, gracias a que tiene hambre de seguir cosechando buenos resultados que los ayuden a darle grandes alegrías a la exigente afición del cuadro morado.

Desde la óptica de Ricardo, la mentalidad del grupo comandado por Jeaustin Campos es acostumbrarse a ganar copas y por eso a sus 33 años anhela con ayudar al equipo de San Juan de Tibás a seguir agrandando los trofeos de las vitrinas del club.

Lea también: Herediano quiere una fiesta rojiamarilla y prohíbe entrada a la Ultra Morada

Ricardo Blanco habló en conferencia de prensa y deja claro que la única forma que sabe defender al Monstruo es ganando títulos, por lo que buscarán festejar la copa 37 del Saprissa dentro del terreno de juego.

«Saprissa le acostumbra a uno a ganar títulos, un torneo donde no se gane un título sabemos que es un fracaso, tengo hambre y estoy en una etapa tengo 33 años y lo que quiero es ganar títulos, es lo que me respalda y me hace quedar en la historia, tengo hambre por seguir ganando, jugando al fútbol y que mejor que sea en Saprissa, defiendo al Saprissa ganando títulos y es la única manera que sé», afirmó Ricardo Blanco.

En el currículo de Blanco resaltan una Liga Concacaf, tres campeonatos nacionales y una Supercopa, lo cuál refleja la gran labor que ha tenido el aguerrido defensor a lo largo de los con Saprissa, club con el que debutó en agosto del 2009.