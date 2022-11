Sinclair es un dolor de cabeza para el Herediano

Redacción – Orlando Sinclair, delantero morado, reconoce que se le ha dado bien jugar ante el Club Sport Herediano, que cada vez que ve al atacante sufre en carne propia.

El artillero de 24 años se ha convertido en la peor pesadilla del equipo que nació grande, que ha visto como Orlando ya les tiene la medida puesta y por eso no es casualidad que en la fase final ya sume dos goles anotados ante los florenses.

Eso se suman a varios más conseguidos en torneos anteriores, lo que saca a relucir las enormes condiciones del delantero que está haciendo un trabajo formidable pese haber tenido poca regularidad a lo largo del Apertura 2022.

Orlando Sinclair habló en conferencia de prensa y reconoce que jugar ante el Team le sienta bien, incluso señala que sus amigos le recuerdan que son sus partidos para destacar con la camiseta del equipo más grande del país.

«Si me considero un goles, pero hoy tenemos muchas opciones de gol en cada partido, todos los delanteros que entramos metemos goles, por ahí viene eso y en los campeonatos anteriores mucho me quedaban una o dos. La verdad que se me ha dado bien jugar ante Herediano, dicen que son mis partidos y eso me lo dicen mis amigos, es un juego importante y en las instancias finales mucho mejor. A mí siempre me ha gustado sentir esa presión y salir adelante», afirmó Orlando Sinclair.