Redacción- CR7 es una absoluta leyenda, tras repartir dos asistencias en la victoria de 2-1 del Al Nassr FC sobre el Al Taawon y así seguir líderes del campeonato saudí.

El primer gol del juego, llegó a los 17 minutos del primer tiempo, tras una gran asistencia de CR7 que dejó a Ghareeb frente al arquero Maylson que no pudo hacer nada para evitar la caída de su marco.

BEST PLAY-MAKER IN THE WORLD WHEN HE WANTS TO BE.pic.twitter.com/9v9gg1WiTj

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) February 17, 2023