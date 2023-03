Redacción- El León venció 2-1 al LAFC pero no le alcanzó para avanza a la siguiente ronda, ya que quedaron eliminados 4-2 en el marcador global y así ver a los angelinos pasar a los octavos de final de la Concachampions.

Se salvó Alajuelense, tras una gran jugada colectiva y Suhander Zúñiga logró despejar el balón centrado por el atacante angelino en apenas trece segundo del primer tiempo.

Llegó el primer gol de Alajuelense, tras una revisión por parte del VAR el referí central dio penal por la mano de Chiellini y Pipo González definió al ángulo derecho del marco para vencer al arquero John Mccarty y así poner el 1-0 en ocho minutos del primer tiempo.

Se salvó Alajuelense, tras una mala salida de Leonel Moreira y Giorgio Chiellini sacó un remate de cabeza que se estrelló en el poste en 14 minutos de la primera parte.

Tras una serie de errores en la salida rojinegra, los manudos se salvaron de la mala puntería del LAFC en 22 minutos del primer tiempo.

Apareció otra vez Moreira, tras un remate raso de Stipe Biuk y el arquero rojinegro logró salvar a los erizos del empate angelino en 33 minutos del primer tiempo.

Gran tapada de Moreira, tras un remate de potente de Biuk y Osito logró detener el remate con su pie y ahogar el grito de gol de los angelinos y mantener el cero en su portería en 44 minutos del primer tiempo.

Cayó el segundo gol de los manudos, apareció Aarón Suárez que le hizo una vaselina al portero Mccarty y así poner el 2-0 en 52 minutos del complemento.

La que falló Vela, tras un remate de seguido que salió por un lado del arco manudo y seguir 2-0 a favor de los rojinegros en 57 minutos de la segunda parte.

¡Impresionante! Moreira que hizo una espectacular tapada ahogándole el grito de gol a Vela y seguir manteniendo la ilusión manuda en la serie en 58 minutos del complemento.

La que falló Suárez, tras un gran centro de Mora y el 10 manudo sacó un remate desviado y así fallar lo que pudo significar el empate en el marcador global en 71 minutos de la segunda parte.

Llegó el descuento del LAFC, tras un error defensivo apareció Carlos Vela que fusiló a Leonel Moreira que no pudo hacer nada y así poner el 2-1 en 81 minutos del complemento.

⚽ GOAL @LAFC! ⚫️🟡@11carlosV shows off his skills with a beautiful goal! The aggregate score is 4-2 now for LAFC. | #SCCL23 pic.twitter.com/KeadCE2ZtL

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 16, 2023