Paté estuvo en el palco de la Olla Mágica en el juego ante Saprissa

Redacción – El técnico porteño, Geiner Segura, dice que no tiene miedo por la inminente llegada de Paté Centeno como nuevo gerente deportivo del Puntarenas FC.

Segura no le da importancia al inminente arribo del ídolo del Saprissa a la gerencia porteña, con el fin de que tome el lugar dejado por Henry Duarte. Se espera que su presentación se de la próxima semana en el Estadio Lito Pérez.

Centeno fue visto en el palco de la Olla Mágica observando la victoria del PFC con marcador de 3-2 ante el Saprissa, donde observó como la estrategia usada por Segura le dio tres puntos muy valiosos a los Tiburones del Pacífico.

👑 El Rey Paté ya está en el Puerto pic.twitter.com/0uQKE0US67 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 25, 2023

Para el actual entrenador del PFC, ver que Centeno sea el próximo gerente no le genera incomodidad ni temor, ya que ha visto muchas cosas en el fútbol, por lo que no le sorprende que en algún momento sea reemplazado por un directivo o algo parecido.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y mandó un mensaje a los que creen que él está inconforme con el arribo del Rey Paté, ya que más bien está enfocado en cosechar buenos resultados al mando del PFC.

«Geiner Segura no está en un club por miedo, porque si no no podría dirigir, yo he logrado a entender que en nuestro fútbol puede pasar cualquier cosa y entonces, porque me voy a sorprender si en algún momento un gerente baja y es técnico, ya me pasó también, ya tengo la experiencia, ya he visto que muchos a través del tiempo periodistas nombran entrenadores a clubes y eso ya lo he visto, es muy claro lo que puede pasar en nuestro fútbol, los resultados mantienen o no a un técnico, debo buscar resultados, trabajar y ser feliz, dar lo mejor de Geiner Segura, así no ando dando contenido que no tengo que dar, ya he visto esas cosas durante muchos años», afirmó Segura.