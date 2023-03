De León respeta mucho al Saprissa

Redacción – A sus 43 años y ya en el tramo final de su carrera como futbolista, Julio César «Rambo» De León, afina detalles para iniciar pronto su etapa como entrenador y se pone como meta dirigir algún día al Deportivo Saprissa, el club más grande del área.

De León es muy respetado en Costa Rica, gracias a su gran época como jugador de la Selección de Honduras, donde cada vez que venía a suelo tico daba dolores de cabeza con su enorme calidad, buen trato de balón e inteligencia para jugar.

Ese enorme talento lo llevó a jugar en el fútbol de Italia con clubes como Genoa, Parma, Reggina, Torino y Fiorentina, que lo que ayudó al hondureño a tener amplios conocimientos en el deporte rey, sumado a pasos por China, México, Uruguay y Guatemala.

Así como haber sido seleccionado catracho durante más de 10 años. Eso habla bien del «Rambo», que revela que siempre le encantó jugar en contra de equipos de Costa Rica principalmente contra La Liga, Saprissa y Herediano, equipos grandes y con presión.

Julio César De León conversó con AMPrensa.com desde Honduras y dio a conocer que le encantaría dirigir algún día al Deportivo Saprissa, ya que le encanta la exigencia siempre y que mejor que sea en el club más ganador de Centroamérica.

«Siempre me encantó jugar contra equipos de Costa Rica, son lindas sensaciones cuando enfrenté a La Liga, Herediano y Saprissa, Dios santo tener la oportunidad sería bonito. Pero primero quiero estar en Honduras, formar jugadores y dejarle una herencia a Honduras, darles jugadores formados que pasen por mis manos unos 30 a 40 jugadores, así de claro para dejárselos a mi país. Si algún día se me presenta dirigir en Costa Rica sería espectacular, estos equipos tienen presión y a mí me encanta la presión, tienen buena afición en el caso de Alajuela y el monstruo morado, me gusta la exigencia y acá en Honduras en ocasiones caigo mal porque soy exigente, sea con quién sea, pero me encantaría dirigir al Deportivo Saprissa el día de mañana, sé que Amado Guevara es querido ahí también, respeto mucho al club también», dijo Julio César «Rambo» de León en charla con AMPrensa.com.

En el próximo mes de junio, el hondureño tiene planeado colgar los tacos, ya que actualmente milita en el Atlético Junior de la segunda categoría catracha.