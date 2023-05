Arriola rompió el silencio

Redacción – El asistente técnico uruguayo de La Liga, Martín Arriola, revela que un miembro de Saprissa le tiró objeto que le impactó su cabeza tras finalizado el partido en San Juan de Tibás, donde los manudos acusan un mal trato.

Arriola sostiene que sí hubo un impacto su sobre él y que lo que le tiraron lo hicieron desde la gramilla, no desde la gradería como se pensó primeramente.

Según el charrúa, el golpe lo recibió en el lado derecho de su cabeza y gracias a un miembro del cuerpo médico de Alajuelense tienen bien identificado al responsable, que estaba con la camiseta del Monstruo puesta en la cancha.

Con esto, Arriola le responde a Juan Carlos Rojas, que acusó al asistente erizo de fingir una «pedrada de aire», así como Mariano Torres que señaló que el liguista le había falta el respeto a los morados, cuándo desde la óptica del manudo no es así.

Martín Arriola habló con Radio Monumental y señala que sí existió el impacto en su cabeza, dejando claro que en La Liga saben quién fue, pero de momento no dirán nada ni tampoco revelarán todavía que fue con lo que golpearon.

«El impacto lo recibí en el lado derecho de mi cabeza y nosotros tenemos plenamente identificado, no fue de la gradería, fue de la misma cancha y nosotros tenemos identificado a la persona que fue, yo no lo vi pero si lo vio un miembro del departamento médico de nuestro club, no es como lo han dicho que no hubo un impacto, sí hubo y no fue de la gradería, fue de la misma cancha, una persona identificada con la camiseta de Saprissa, nosotros lo tenemos identificado y no lo vamos a decir, no me sorprende porque en la cancha pasaron muchas cosas y quiero aclarar que Mariano dijo que me yo falté el respeto a la afición, no creo que sea falta de respeto celebrar», afirmó Martín Arriola.