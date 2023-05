Atacante tiene como prioridad volver al país

Redacción – El respetado delantero nacional, Joel Campbell, asegura que él fue el que dio el primer paso para concretar un posible regreso al Deportivo Saprissa.

Campbell no continuará en el Club León de Liga MX, pero antes de enfocarse en su próximo destino, el tico buscará salir campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf con los panzas verdes que enfrentarán en la final a Los Ángeles FC de la MLS.

Para el ariete de 30 años, siempre ha estado en contacto con el Monstruo y desde enero empezó las charlas para ver si se concreta su vuelta a San Juan de Tibás, ya que su prioridad es volver a Costa Rica tras ya tener 12 años como legionario.

Aunque ha estado conversando con la directiva de Horizonte Morado, Campbell también ha tenido acercamientos con Alajuelense y Herediano, pero su amor por el cuadro morado hace que la institución más grande del país lleve amplia ventaja.

Joel Campbell habló con ESPN Costa Rica y señala que desde principio de año ha estado en conversaciones con el Monstruo, con el fin de concretar su vuelta al club.

«Sí, claro, yo fui el que di el primer paso, pero eso siempre ha estado ahí, eso no se niega, pero también con los otros equipos que se han mantenido al pendiente de mí, es algo que yo agradezco, en base a lo que me hagan sentir tomo mis decisiones. Mi decisión no tiene nada que ver con factores raros o así, son decisiones que voy a tomar por lo que me hagan sentir, eso es lo importante.

O sea eso fue en enero, hemos mantenido conversaciones con ellos, pero al igual que he mantenido conversaciones con ellos también he mantenido de otros equipos, y también en la parte internacional, estoy valorando las opciones para definir qué es lo mejor para mí”, afirmó Joel Campbell a ESPN Costa Rica.

Actualmente, Campbell sigue entrenando con el León, club que lidiará la final de Concachampions 2023, primero la ida el 31 de mayo y la vuelta el 4 de junio.