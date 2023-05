López es de los mejores jugadores de La Liga

Redacción – «Soy un liguista más», ese es el sentimiento que tiene Alex López con Alajuelense, institución de la cuál está enamorado y por eso ha rechazado ofertas en el extranjero para mantener su gran amor con el club rojinegro.

López ya tiene 5 años y medio (llegó en enero del 2018) en la escuadra manuda, donde en el actual certamen se ha convertido en punto alto del plantel comandado por Andrés Carevic, que le ha dado una enorme confianza al hondureño de 31 años.

Su estancia en Alajuelense no ha sido nada sencilla, debido que ha tenido que lidiar con gran cantidad de críticas e insultos, que aún así, no han hecho que el hondureño pierda su amor por la camiseta rojinegra, con la que ya suma 251 partidos en primera división.

Cuestionamientos como «jugador pecho frío» o que no aparece en momentos claves, son parte de lo que ha tenido que lidiar el volante, que pese a lo que dicen los aficionados, él acepta la presión y dice que por tener muchos años en el club le toco soportar.

Clubes de diferentes partes del mundo le han hecho ofertas a Alex, quién no ha querido irse de La Liga, gracias a todo lo que le ha dado la institución y la directiva. En charla con amprensa.com, el hondureño dejó saber su lado liguista.

«Yo siempre voy a estar agradecido no solo con La Liga, si no que con toda Costa Rica. A pesar de que el aficionado a uno lo critique, creo que es normal porque el aficionado desea campeonatos, me toca a mí, en su momento le tocó a Salvatierra, McDonald y eso recae sobre los jugadores que más tiempo tienen en la institución, ahorita no van a venir y van a criticar jugadores que acaban de llegar. Al final el fútbol es de aciertos y equivocaciones

Entonces ahora al que le toca es a mí, para mí hubiera sido fácil irme del país, porque he tenido muchas ofertas en el extranjero, pero el agradecimiento que he tenido y el apoyo que he tenido de parte de la directiva y los compañeros eso cierto lo voy agradecer. Soy un liguista más, dejó la vida siempre por los colores, la verdad que tengo cinco años y medio de estar aquí, voy a disfrutarlo hasta el último día que esté y creo que estando en otro país seguiré apoyando a La Liga», afirmó Alex López en charla con AMPrensa.com.