Campbell ha dicho que no está en La Liga por dinero

Redacción – El presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, afirma que han salido cifras económicas del supuesto salario de Joel Campbell que están realmente voladas, debido que están muy lejos de la cifra que ganara el delantero.

En las redes sociales se ha especulado que el atacante de 30 años, ganaría un millonario monto entre $50 mil o $60 mil mensuales, pero al parecer todo eso es mentira debido que el mandamás del León señala que eso no es así.

Incluso, el jerarca afirma que solo cuándo Alajuelense hace fichajes se inventan montos económicos y otras cosas, pero cuándo son otros equipos que contratan no pasa lo mismo, lo que sorprende sobremanera al presidente del León.

Joseph Joseph habló en conferencia de prensa y señala que han salido montos económicos falsos de lo que realmente ganara Campbell, que ha dicho que si fuera por dinero se hubiera ido a jugar a Arabia Saudita, donde también tenía ofertas.

«No sé porque cuándo La Liga hace una contratación se habla mucho de eso, pero cuando otros equipos equipos hacen contrataciones no se menciona el tema, han salido cifras que están voladas, no tienen nada que ver con la realidad, en cuánto a la responsabilidad financiera no nos estamos apartando de eso, nosotros a través de estos últimos años hemos disminuido mucho las obligaciones financieras de la institución, que en este momento están en un momento muy bajo históricamente, eso es lo que pretendemos mantener y nos estamos ajustando a un presupuesto, de ahí, no nos hemos salido en en ese sentido», afirmó Joseph Joseph.

Usar el número 12 en su camiseta le da un peso extra a Joel Campbell, ya que portará el dorsal que ha sido utilizado por jugadores como Pablo Gabas, Marco Ureña y Johnny Acosta, que dejaron una grata impresión en sus días como liguistas.