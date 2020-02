View this post on Instagram

“Todos hacemos lo mejor que podemos con el conocimiento que tenemos en ese momento” Esa frase la leí en un libro cuando tenía 19 años y desde ahí cada vez que voy gastar energía valiosa en juzgar las acciones de los demás me la repito a mi misma. _ Mi secreto para ser un poquito más feliz todos los días ha sido aprender a no tomarme nada personal. Me siento orgullosa porque elegí cada paso de mi camino, sin limitarme por las exigencias de la sociedad, sin conformarme. Decidí dejar que mi río fluyera y que me llevara con el. Decidí ser Agua. Con esa decisión aprendí que algunas personas no saben lidiar con lo que no pueden contener. Entre más fuerte nos aferramos al agua, más rápido se nos escapa entre los dedos. _ Gracias a todos lo que se han preocupado pero no inventemos historias para mandar odio injustificado. Llevo más de 3 meses de estar sola con mi libertad, en paz y deseándole eso mismo a quienes formaron parte de mi vida en algún momento. 🥂 por el amor 💕 👅💕