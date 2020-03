López pegó el grito al cielo tras los errores de Henry Bejarano

Redacción – El volante de Alajuelense, Álex López, acusa que varios jugadores de La Liga son perseguidos por el arbitraje jornada tras jornada.

López señala que el cuadro centenario no está bajo la lupa de los silbateros. Aunque eso sí, afirma que tres tres jugadores del León si lo están.

Con nombres y apellidos, de sus compañeros que -según él- son tratados de forma distinta por los encargados de impartir justicia en el fútbol nacional.

Jonathan McDonald, Marco Ureña y Adolfo Machado, son los jugadores de Alajuelense que en la mayoría de partidos tiene fija una amonestación. Ya sea amarilla o roja.

El hondureño se molestó mucho con el trabajo de Henry Bejarano, ya que considera que el árbitro trajo abajo lo realizado por La Liga en el Rosabal Cordero.

Álex López dio la cara ante los medios de comunicación y señaló lo siguiente sobre lo que viven los jugadores del cuadro centenario en el Clausura 2020.

«No se podría decir persecución. Pero ciertos jugadores si ya la tienen. Pero ya nosotros no podemos hablarle a un árbitro, porque está fija la amarilla o la roja.

McDonald, Ureña, Machado y a él le han sacado cinco amarillas, porque les va a platicar o reclamar al árbitro de una manera tranquila y le sacan amarilla.

Los suspendieron un partido por cinco amarillas, no por faltas, si no por reclamar. Creo que al final nosotros debemos corregir esas cosas. Con mi persona siempre han tenido buena comunicación, siento que siempre he tenido buena comunicación».

El futbolista catracho volvió a conversar con la prensa nacional, luego de varios meses sin hacerlo, debido que señala que prefiere hablar dentro de la cancha.