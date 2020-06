Medford se siente sorprendido con el desempeño de Marcel

Redacción- El técnico brumoso, Hernan Medford, reforzará la parte mental para romper sequía de 10 torneos sin clasificar que ostenta Cartaginés.

Los de la Vieja Metrópoli vencieron 1-2 a Limón y así acariciar la clasificación a una fecha del final de la fase regular del presente Clausura 2020.

El Pelícano se presento a la conferencia de prensa, sonriente pues su equipo logró meterse a puestos de clasificación con el triunfo conseguido ante los caribeños.

«Contento con el triunfo, seguimos en la pelea y dependemos de nosotros mismos, lo importante es que nos quedamos con los tres puntos.

Hay partidos buenos y hay partidos malos, hoy somos de los mejores equipos de la segunda vuelta, pero para que valga la pena hay que clasificar.

En comparación al año pasado que dependíamos de un resultado hoy podemos decir que se mejoró pues dependemos de nosotros mismos para clasificar, pero sigo insistiendo para que valga la pena hay que cerrar con la clasificación.

Hay que manejar la parte mental, porque ya lo físico no se puede en 8 días, lo táctico es lo que nos ha dado los triunfos, el carácter nos ha dado la posibilidad de estar donde estamos, lo que más hay que trabajar es la parte mental.

Si se pierde, se gana, se empata o si se clasifica es el club no hay individualidades. El que es bueno es bueno, no me gusta hablar de individualidades».

Medford habló del goleador de su equipo, Marcel Hernández, pues aunque no acostumbra a hablar de individualidades esta vez lo hizo para elogiar al cubano.

«Tiene un gran equipo, grandes compañeros, el concluye sus jugadas gracias a sus compañeros, es llamativo que sea un cubano pues el fútbol no es el fuerte de ellos.

Que Marcel quede como goleador del campeonato es un plus para que cerremos bien esta temporada».

De está forma el estratega de los brumosos pretende dejar atrás la mala racha de 10 torneos sin clasificar a la segunda ronda.

Los brumosos buscarán sellar su clasificación en la última fecha ante Guadalupe, que visitará este domingo a Jicaral en un juego clave de la presente jornada.