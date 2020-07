Denuncian que Yamileth Astorga guarda silencio ante denuncias de corrupción

AyA ha sido muy cuestionado por cobros excesivos

Redacción – La presidenta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, aparentemente tiene intenciones de antidemocráticas que violan la libertad de prensa, pues sindicatos aseguran que ella ordenó, a los funcionarios, no hablar con la prensa.

Lo anterior recae específicamente sobre los medios Diario Extra y CRHoy.com. Ambos denunciaron los hechos tras tener copia de la minuta GG-2020-02784 del 29 de junio del presente año.

Esa reunión fue en el marco de las quejas y reportes en contra de Acueductos por irregularidades en las tarifas de los recibos de agua, donde gran cantidad de ciudadanos reportaron un aumento excesivo.

La cuestionada jerarca pide que se desarrolle una alianza, entre la institución y los sindicatos, para levantar la imagen del AyA.

Según se lee, Astorga indica a los miembros del sindicato Sitraa «no alimentar» a esos medios de comunicación.

AMPrensa.com consultó a la Presidencia del AyA y al departamento de presa por una posición; sin embargo, no hubo respuesta al cierre de esta nota.

Sindicatos no la apoyan

Por su parte, el secretario general de Sitraa, Mario Rodríguez, afirma que ellos continuarán exponiendo las situaciones a la prensa si la administración del AyA no las resuelve.

«Nosotros sí le dejamos claro que seguiremos haciendo las denuncias, le comunicamos la información a la Presidencia y si no nos dan respuesta, a las dos semanas, los enviamos a la prensa», declaró a Diario Extra.

Rodríguez también conversó con CR Hoy e indicó que les parece inadecuada la orden de la jerarca.

«Nadie nos va a poner una mordaza. Nadie nos va a callar. No vamos a hacer ninguna alianza para que nos callemos, (…) no nos parece adecuado de parte de una presidenta ejecutiva. Debería de haber apertura al diálogo a las denuncias y darles trámite», fueron las palabras del sindicalista para ese medio digital.

Por otro lado, el dirigente de la Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y privados (ANEP), Edwin Marín, denunció públicamente que Astorga insinúa a los líderes sindicales que deben abstenerse de hablar con los periodistas.

«Ella me ha dicho a mí que no recurra a estos medios de comunicación, que tratemos de dialogar las cosas que en buena teoría se pueden arreglar a lo interno, pero doña Yamileth lo dice, pero no lo hace», expresó.

Y es que las denuncias de los agremiados no terminan ahí, porque Marín indicó a Diario Extra que la presidenta ejecutiva guarda silencio ante las denuncias de corrupción dentro de la institución que ella encabeza.

«Si se trata de un acto de corrupción con pruebas en mano, ella no hace nada», dijo.

Medios rechazan cualquier atropello a la información

AMPrensa.com, en apoyo a Diario Extra y CRHoy, se opone a todo atropello al derecho que tienen los ciudadados a acceder a la información.

La libertad de prensa, de expresión y el deber de los funcionarios de brindar información, es parte de la democracia que debe caracterizar a Costa Rica.

«Desacreditar a los medios de comunicación y bloquear el acceso a la información es una grave violación a derechos fundamentales y como tal, una falta que debe tener una consecuencia, pues de lo contrario sería alcahuetear y respaldar actos contrarios a la legislación costarricense y mundial», expresó el director de AM Prensa, Adrián Meza Granados.

La directora de CRHoy, Silvia Ulloa, coindice en que esto sería un golpe muy bajo a la labor fundamental de la prensa, así como del derecho de la ciudadanía.

«Las desafortunadas declaraciones de la Presidenta del AyA son un claro atentado contra la libertad de prensa y el acceso a la información. Lo más triste y preocupante es que parecen confirmar una peligrosa línea de gobierno de no dar declaraciones a quienes los cuestionan y solo hablar con medios aliados y complacientes», palabras de la directora de CRHoy, Silvia Ulloa.

Por su parte, la periodista y propietaria de Grupo Extra, Iary Gómez, también expresa su molestia porque es evidente que el gobierno sostiene su línea antidemocrática de no mantener un diálogo adecuado con la prensa.

«Es increíble que, en otros países como Alemania, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo están viendo cómo salvan a la prensa para no perder la democracia; no obstante, en Costa Rica, que se dice ser democrática, ese ejemplo no interesa», indicó Gómez.