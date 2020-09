Visitaran el Estadio Ebal Rodríguez para enfrentarse a Limón FC

Redacción- El guardameta del Club Sport Cartaginés, Darryl Parker, afirma que sintió desesperación por regresar a los terrenos de juego.

Los brumosos se mantuvieron aislados tras un periodo de aislamiento por 14 días tras detectarse contabilizar tres casos positivos por el virus.

Aspecto que les ha impedido realizar su debut en el presente Apertura 2020, que ya contabiliza tres jornadas realizadas.

El cuadro blanquiazul ya podía tener acción el pasado fin de semana, pero su compromiso era contra el Saprissa, equipo que se encuentra aislado por la misma pandemia.

«Contentos, la verdad muy contentos, con mucho entusiasmo, estos días que estuvimos en la casa creo que fueron de mucha desesperación, de mucha incertidumbre de qué iba a pasar con nosotros, pero por dicha ya estamos todos bien y ahora nos toca aprovecharlo al máximo que es lo que nos pide Hernán (Medford) y disfrutar de este bello deporte», aseguró el espigado guardameta.

Parker también reveló que durante el periodo que estuvieron sin entrenar tampoco quiso ver partidos del campeonato nacional.

Debido a que se sintió afectado por la ausencia del Cartaginés en el arranque del Apertura 2020, por lo que espera con entusiasmo el duelo del próximo jueves ante Limón FC.

«De mi parte muchas ganas, creo que durante ese tiempo que estuve en la casa no vi ni un solo partido, tenía mucha adrenalina, quería estar jugando y creo que el no ver al equipo iniciando el torneo me afectó, entonces no quise ver partidos para estar un poco más tranquilo, ahora con mucho entusiasmo queriendo iniciar ya el partido del jueves», añadió.

Los de la Vieja Metrópoli buscarán iniciar su participación de la mejor manera en su visita al Estadio Ebal Rodríguez de Guápiles.

Reducto donde la Tromba del Caribe esta fungiendo como local, debido a los trabajosque le realizan a su inmueble habitual.