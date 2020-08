Redacción- ¡Gigantes! Julio Cascante y Marvin Loría llevan el «Pura vida» a la final de la MLS is Back, luego de que el Portland Timbers venciera 1-2 al Philadelphia Union.

Loría fue titular desde el inicio, mientras que Cascante se quedó en el banquillo de suplentes de la escudra liderada por el venezolano Giovanni Savarese.

Desde el primer minuto los Timbers tomaron la iniciativa en el juego, dejando como evidencia a un Philadelphia sin ideas claras en la cancha.

El Portland abrió el marcador por intermedio de Jeremy Ebobisse al minuto 13, tras un cabezazo en el área y logró vencer al portero, quien no tuvo opción de reaccionar.

Ese tanto de los leñadores significó el 0-1 en el marcador. Desde ahí, el club del tico tomó la posesión de balón y con ello ocasionaron múltiples jugadas de peligro en el área.

Al 45+1 el árbitro pitó una falta de penal a favor del Philadelphia, convirtiéndose en una grito de lamento para los leñadores quienes estaban manejando el encuentro.

Para suerte de los ticos, Sergio Santos quien fue el encargado de ejecutar el penal terminó por errar el penal, de esta forma el primer tiempo terminó con la ventaja para Portland.

Para la segunda mitad, los equipos saltaron al terreno sin variantes en sus alineaciones pero con un cambio notable en sus parado táctico en la cancha.

Marvin Loría armó una jugada en solitario al minuto 51, que puso en aprietos al Philadelphia, sin embargo, la defensa local ahogó el grito de gol del costarricense.

Sin embargo, a pesar de que el tico pasaba un buen momento en la cancha salió como variante al minuto 56 para darle paso a Andy Polo.

Al minuto 69, nuevamente mediante un cabezazo de Sebastián Blanco en el área el Portland puso el 0-2, anotación que los acercaba más a obtener el pase a la final.

Philadelphia volvió a meterse en la lucha por el pase a la final al minuto 85, mediante la anotación de Andrew Wooten, poniendo el 1-2 en el tablero.

Finalmente, la escuadra de los costarricenses consiguió el pase a la final y está a la espera de su rival, quien saldrá del juego entre el Orlando City y el Minnesota United.

