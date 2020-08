El Pelícano se capacita virtualmente con profesionales europeos

Redacción – El técnico del Cartaginés, Hernán Medford, asegura que está capacitado para llegar a dirigir en Europa, a su gran carrera realizada en los banquillos.

Medford tiene un total de nueve títulos cosechados como técnico, que le han valido para liderar a la Selección de Honduras, La Sele, Saprissa, Herediano y entre otros más.

Ese gran currículo lo ha colocado como uno de los mejores estrategas de Costa Rica y de Centroamérica, gracias a sus grandes conocimientos en el deporte.

El Pelícano le ha sacado el jugo a la tecnología para capacitarse en clases virtuales con expertos europeos, que le han ayudado para usar todo lo aprendido en el Cartaginés.

Los de la Vieja Metrópoli cuentan con practicas al estilo europeo, ya que manejan vídeos, sistemas de juego y miden hasta desempeño de los jugadores.

A pesar de las limitaciones, Medford aplica un trabajo de punto fino en Cartago. Incluso, asegura estar modernizado y que sabe que tendencia se usará en Catar 2022.

Hernán Medford conversó con el programa 120 minutos de Radio Monumental y dejó claro que en el Cartaginés trabajan como en Europa, gracias a sus capacitaciones.

«Yo me sigo capacitando, recuerden que existe el internet, es decir ya todo es virtual. Usted lo puede hacer virtualmente a nivel de Europa, yo lo he hecho. Tienen que ver los entrenamientos modernos que hacemos nosotros en Cartaginés.

Trabajamos a estilo de Europa nosotros, obviamente que con limitaciones eso está claro. Siempre armo un equipo de trabajo muy moderno. Manejamos los vídeos, los sistemas y lo que hace un jugador en un partido a nivel de recorridos y movimientos.

Estamos modernizados, le puedo decir la tendencia del último mundial y se lo puedo sacar en vídeo la tendencia del otro mundial. Este «negrito» esta súper capacitado, hasta puedo ir a dirigir a Europa, porque sé lo que es entrenar en Europa.

Conozco ese tipo de entrenamientos y en México también. Yo tengo desde el 2011 he tenido trabajo, entonces no he podido agarrar un avión e ir directamente, pero todo lo hago virtual. Medford tiene nueve títulos y seguirá cosechando títulos», afirmó el Pelícano.

Paulo César Wanchope, Henry Duarte, Gilberto Martínez, Johnny Chaves y entre otros, son algunos de ex-jugadores y técnicos que se han capacitado en Europa.

Para el técnico brumoso, un colega puede tener gran cantidad de títulos, pero si no ha tenido éxito o algún tipo de trascendencia, no va poder brillar en el deporte.