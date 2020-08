Redacción. La diputada de Liberación Nacional, Silvia Hernández, cuestionó fuertemente las actuaciones del presidente de la República, Carlos Alvarado, para que envíe el protocolo y cumpla con el proceso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

«No hay porqué tenerlo engavetado. Las leyes y las cosas se cambian cuando no funcionan o son obsoletas y este no es el caso. El Ministerio de Comercio Exterior lo ha hecho y lo seguirá haciendo bien», destacó.

No entiendo por qué, se preguntó la legisladora, el Gobierno le está bajando el volumen a la reformas.

¿Cómo explicar que el mismo Ejecutivo lo tiene engavetado? Sí aquí nadie se cree el cuento chino de la traducción al inglés que dura meses, mucho menos en Paris.

«La salida de la ex ministra del ministerio de Comercio Exterior, Dyala Jiménez, encendió las alarmas de desconfianza, y quizás en Costa Rica ya pasó el efecto. Ahora es el helicóptero de lo que se habla, pero fuera de nuestras fronteras no ha pasado ese efecto de no credibilidad», aseguró.

La diputada presentó dos mociones a la Comisión de la OCDE para que los jerarcas involucrados rindan cuentas por el acuerdo con el sector de arroceros y por el incumpliendo de la ley con la designación de los comisionados de competencia.