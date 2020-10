Redacción- El atacante David Ramírez será el único tico que participe en Europa League pese a su deseo de salir del Omonia Nicosia de Chipre.

La escuadra verdiblanca a la que pertenece el delantero nacional se ubica en el grupo E, luego del sorteo realizado la mañana de este viernes.

Sector donde comparte con clubes de gran renombre como es el caso del PSV Eindhoven de los Países Bajos.

Además del conjunto del Granada que milita en la primera división dl fútbol español y el PAOK de Grecia.

Este certamen es el segundo de mayor importancia a nivel de clubes en Europa, por lo que la vitrina es muy importante para Ramírez.

Quien meses atrás había dejado claro su deseo de salir del Omonia para retornar al fútbol nacional y encontrar estabilidad en su carrera.

Debido a que el futbolista de 27 años de edad no ha logrado consolidarse en un equipo dentro del Viejo Continente.

Por lo que ha militado en conjuntos como el Évian de Francia, Moreirense de Portugal y ahora en la escuadra chipriota.

No obstante, la negociación entre el delantero costarricense y la escuadra que es dueña de su ficha aún no se ha finalizado.

Puesto que Ramírez aún cuenta con un año de contrato, aspecto que genera un atraso en las negociaciones, porque tienen que buscar un acuerdo en la parte económica.

