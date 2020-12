Redacción– Un colegio religioso le prohibió graduarse a un estudiante por tener el pelo largo

El graduado mantenía trenzas en la parte superior de su cabeza y los costados rapados, lo que en la Escuela Industrial Salesiana San Ramón de La Serena no fue aceptado.

LEA TAMBIEN: (Fotos) ExMiss Costa Rica Karina Ramos luce en sus redes tenis de ₡665 mil

El video fue grabado por Jaime Espinoza, padre del adolescente del mismo nombre, donde relata que el profesor del establecimiento le prohibió participar de la licenciatura si no se rapaba las trenzas en ese mismo momento.

«Estoy aquí en el colegio salesiano y a mi hijo no lo dejan hacer la licenciatura. Su profesor no lo deja por el corte de pelo de mi hijo», dijo el padre.

El padre continúa su reclamo a las autoridades de la Escuela Industrial Salesiana San Ramón y dice que lo están discriminando.

Es importante mencionar que a los pocos segundos llega el profesor que no dejó que entre a la graduación. Sin embargo, no da solución y el hijo cuenta que su maestro puso una condición: raparse las trenzas en ese momento. Sin embargo, su padre no permitió que sucediera, porque no encuentra nada malo en su apariencia.



Escuela Industrial Salesiana San Ramón de La Serena, Chile es un Colegio de Chile fue fundado el 31 de mayo de 1900 por los Sacerdotes Juan Gasparolli, Francisco Jano y Justo Pastor González.