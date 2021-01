Salvatierra se quiere retirar en Alajuelense pic.twitter.com/gD7rPHr6Ha — TD Más (@tdmas_cr) January 13, 2021

Salvatierra renovó por un año más con el León

Redacción – El lateral derecho manudo, José Salvatierra, es fiel al León y anhela con retirarse vistiendo los colores rojinegros, gracias a su amor por la institución.

Salvatierra estuvo de invitado en el programa «Sin Peláez en la Lengua» de TD Más y dejó saber su deseo de poner punto final a su carrera deportiva en La Liga.

A sus 31 años, el futbolista ya suma más de 15 años en Alajuelense, de los cuáles ya suma 12 en el primer equipo y el resto los realizó durante las ligas menores erizas.

Ese proceso ha generado que Salvatierra observara los cambios y transformaciones que ha vivido el Equipo de su Gente conforme pasan los años y los torneos.

En sus vitrinas brillan seis títulos con La Liga, pero no todo ha sido color de rosas, ya que fue el único jugador que permaneció en el León durante los 7 años de sequía.

Pese a esos amargos momentos, el lateral disfrutó la copa número 30 como si hubiese sido su primer trofeo con los colores del equipo de su amores.

Su pasión y garra a la hora de defender a Alajuelense en la cancha le ha valido a Salvatierra para estar enrumbado a ser un futuro ídolo de todo el liguismo.

Pero su estancia en La Liga ha sido complicado, porque ha tenido que soportar gran cantidad de críticas, pese a todo lo que vivido el lateral quiere retirar en el León.

«Es un seguimiento y la mínima cosa la hacen más grande, siempre quieren mezclar la parte futbolística con otras cosas, yo creo que si al día me he mantenido en La Liga es porque he logrado rendir. Renové por un año más y la idea es retirarme con La Liga, porque como lo he dicho pasó más en Alajuelense que en la casa», afirmó Salvatierra.

En su currículo con Alajuelense, Salvatierra suma 265 partidos 11 goles y 9 asistencias como jugador del conjunto erizo, el cuál el lateral ama con todo su corazón.