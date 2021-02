El cuerpo legal erizo ya trabaja en el tema

Redacción – En Alajuelense están inconformes con la resolución del Tribunal Disciplinario y apelarán nuevamente tarjeta amarilla a Alonso Martínez tras acto Fair Play.

Tribunal Disciplinario mantuvo la amarilla al jugador rojinegro, luego de la primera solicitud de La Liga pidiendo un proceso sumario fundamentado en el juego limpio.

Esa decisión molestó al presidente manudo, Fernando Ocampo y al resto de la junta directiva eriza, que ya tienen al cuerpo de abogados del León trabajando en el tema.

Para Ocampo la decisión de mantener la amonestación al oriundo de Isla Chira no es la correcta, ya que no se fundamenta de forma adecuada porque tomaron la decisión.

Nuestros Leones son excelentes futbolistas y grandes personas, tal es el caso de Alonso Martínez, quien en un claro ejemplo de Fair Play le dijo al árbitro que la jugada anterior “no fue penal” y que no debía ser pitado. ¡Somos diferentes! pic.twitter.com/OXYXq8sutE — L.D.A. (@ldacr) February 11, 2021

La acción de la discordia se dio al minuto 62, luego de Martínez entrara al área de Grecia y fue derribado. Ante lo sucedido, el árbitro pitó penal a favor de Alajuelense.

Sin embargo y en un hecho sin precedentes, Martínez se levantó para decirle al silbatero David Gómez que no era pena máxima y señaló que ni siquiera lo habían tocado.

Su sinceridad le costó tarjeta amarilla por simulación de la falta. Pese a ello, su gesto de decirle lo que realmente pasó al árbitro es digno de aplaudir.

Lea también: Kevin Briceño destaca como el portero con más atajadas del campeonato nacional

Es por ello, que en la directiva eriza volverán apelar la misma, con el fin de hacer valer el principio y el derecho de Fair Play en el fútbol.

Fernando Ocampo habló con el programa 120 minutos de Monumental y señala que la amonestación a Martínez no tiene pies ni cabeza.

«Realmente uno no termina de entender y si uno lee la resolución dice no fingió falta, el árbitro se equivoco, básicamente dice que no sabemos que pitó, pero reglamentariamente no podemos quitar la amarilla, nosotros estamos con el cuerpo de abogados que apoya la institución revisando el tema

Si es posible apelarlo e incluso llevarlo hasta el mismo Comité Director de la Unafut, porque obviamente hay una equivocación grave del cuerpo arbitral. La respuesta no puede ser simplemente que reglamentariamente no podemos hacer nada.

Estamos evaluando en estos momentos de una posibilidad de una apelación y obviamente no compartimos el criterio, hay un principio de Fair Play y el Tribunal Disciplinario no debe decir solo que el párrafo tal y el artículo tal no los permite, en caso del fútbol el Fair Play es fundamental, pero estamos evaluando.

Más que una amarilla de Alonso Martínez, no debe quedar una equivocación como estas que es de alabar y el resultado sea que más bien se castigue al muchacho, eso no tiene pies ni cabeza», afirmó Fernando Ocampo a 120 minutos de Monumental.

Ocampo afirma que el Tribunal Disciplinario no puede decir que por un «x» o «y» artículo no se puede tomar una decisión, sino que debe argumentar de forma concreta.