El arquero es ficha del Club Real Unión y está prestado en el Celta B

Redacción – El portero nacional, Patrick Sequeira, se fue a España ganando el mismo salario que tenía en la cantera del Saprissa, con el fin de ir en busca de sus sueños.

A sus 18 años, Sequeira tomó la decisión de dejar a su familia para alistar sus maletas e irse al Club Real Unión de la Segunda B de España, que le dio un chance al tico.

Eso sí, para poder irse la escuadra ibérica le dijo al costarricense que debía mantener el casi el mismo salario que percibía en las divisiones menores del Saprissa.

La decisión no fue nada sencilla, debido que en el Monstruo percibía poco dinero, pese a ello y con la intensión de ver minutos aceptó marcharse al club español.

Su familia y agente, Ricardo Cabañas, aconsejaron al portero de 1,91 m y le dijeron que a su corta edad el dinero pasaba a segundo plano y lo que importaba era jugar.

Esas palabras motivaron al cancerbero oriundo de Barrio Quinto de Limón, que en el cuadro gozaba de nula regularidad e incluso era el quito portero del primer equipo.

Danny Carvajal, Kevin Briceño, Aarón Cruz y Darryl Parker, eran los arqueros del Monstruo que estaban por encima de Sequeira, que ante ello no dudó en irse.

En su primer año por Europa tenía que hacer cuentas para poder llegar a fin de mes y cuando estaba en invierno tenía que hacer esfuerzos para comprar ropa adecuada.

Sin dudas, lo de Patrick es un ejemplo de superación y en una charla con Tigo Sports contó todo lo que tuvo que vivir para poder crecer en el viejo continente.

«Muchos decían que venía a Europa y pensaban que iba ganar mucho dinero, pero no es así la cosa, es primero ir buscar los sueños y luego viene el resto. Hablando con mi familia y Ricardo Cabañas me dijeron que con 18 años el dinero no era lo importante y que siguiera, nada más era tiempo de un año que iba cedido primero.

Yo tenía un contrato de ligas menores en Saprissa, no tenía contrato profesional ni nada y en el Club Real Unión me dijeron que si venía tenía que mantener prácticamente el mismo salario y en invierno la ropa es un poco cara y bueno hacer cuentas para ver si salía bien a fin de mes», afirmó Patrick Sequeira a Tigo Sports.

Actualmente, el arquero nacional está prestado de parte del Club Unión en el Celta de Vigo B, donde goza de gran regularidad y ha destacado con grandes actuaciones.

Este miércoles 24 de febrero, Sequeira fue titular en la caída por 2-0 del Celta B ante el Racing de Ferrol en la jornada 11 de la tercera división de España.