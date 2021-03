Redacción- Jeff Henigson vivió 35 años con un diagnóstico equivocado de cáncer

A los 15 años fue diagnosticado con un raro tumor maligno en el cerebro y ahora descubrió que fue una equivocación de los doctores que lo trataron.

Luego de ser atropellado en su bicicleta y ser operado de urgencia, un médico le comunicó que tenía un agresivo cáncer de cerebro y que no viviría más de tres años.

Henigson explicó a The Washington Post que, años atrás, los médicos lo presentaron como “un milagro” por una repentina y definitiva cura de su cáncer.

Es importante mencionar que un neuropatólogo que conoció en el último tiempo, le dijo que, en realidad, nunca había tenido la enfermedad.

“Investigué si tenía motivos para emprender acciones legales contra los hospitales donde recibí tratamiento, incluido el que golpeó mi cerebro con radiación sin realizar su propia evaluación de si mi tumor era canceroso”, le dijo Jeff a The Washington Post.

El hombre agregó que “la fecha límite para una demanda por negligencia médica en California pasó hace más de tres décadas, y es probable que los deslizamientos de tejido que contienen la respuesta definitiva a si me diagnosticaron erróneamente ya no existan. De los tres patólogos que examinaron mi tumor e hicieron sus diagnósticos, dos estuvieron de acuerdo en que mi tumor era benigno y uno en desacuerdo con que era una forma agresiva de cáncer; ya no están en la práctica”.