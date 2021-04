Redacción- Priscilla Chinchilla deja al país en alto tras ser elegida jugadora del mes en Escocia, tras buenas actuaciones con el Glasgow City FC.

La delantera costarricense, Priscilla Chinchilla fue recientemente elegida como la mejor jugadora de su equipo gracias a la gran actuación en la fecha 12 vistiendo la camiseta del Glasgow City FC.

Además, al reconocimiento de la jornada anterior se le une el haber sido seleccionada como la mejor jugadora del mes de abril en la Liga Premier de Escocia, reconocimiento que ha llenado de emociones a la costarricense.

«Tenía muchas ganas de empezar a marcar para el equipo. Estaba muy feliz de hacer esto para la ciudad en un partido tan importante contra el Hibernian.

También tuve el agrado de anotar ante el Hearts para ayudar al equipo. Tenemos un objetivo claro que es ganar todos nuestros partidos y como plantilla estamos unidos en ese objetivo».

UTILITA PLAYER OF THE MONTH | PRISCILA CHINCHILLA

🔶 Utilita Player of the Month Priscila Chinchilla on her first goals as a City player… pic.twitter.com/IDDYaW83by

— Glasgow City FC (@GlasgowCityFC) April 29, 2021