Firmó con los tibaseños por un periodo de dos años en condición de préstamo

Redacción- El nuevo portero del Saprissa, Kevin Chamorro, viajaba solo en bus con tan solo seis años de edad para así cumplir su sueño.

La firma del joven guardameta de 21 años no es obra de la casualidad, puesto que desde niño ha tenido su meta muy clara.

Objetivo que ha logrado cumplir con la ayuda de sus familiares quienes lo han apoyado y respaldado en su decisiones.

Situación que le ha permitido mantener un crecimiento constante en su carrera deportiva, debido a que sus primeros pasos se dieron en una escuela de fútbol en Sardinal llamada Carlos Jedric.

Misma en la que captó la atención del equipo de la UCR de Liberia llamado La Carreta, esto durante la realización de un juego amistoso.

Choque en el que captó la atención de los directivos del cuadro rival por su gran talento para jugar entre los tres postes.

«Hablaron con mi mamá en ese momento y a esa edad salía rumbo a Liberia a jugar con la UCR La Carreta hasta los 11 años y medio».

«Mi mamá tenía dos trabajos. Yo me iba con ella en bus a la 1:00 pm y me decía: cada bus que llega, le pregunta si va para Liberia y si no, no se suba», aseguró Chamorro para maynorsolano.com.

La calidad que mostró desde niño le permitió ser tomado en cuenta en todas las selecciones regionales de Liberia.

Por lo que tan solo con 12 años fue tomado en cuenta para ser parte de la selección sub-15, lo que generó que se pasara a vivir a San José solo.

Aspecto con el que su mamá no estaba de acuerdo por su juventud, pero su hermano mayor y su padrastro insistieron para que le diera la oportunidad.

Con lo que se pasó a vivir a la capital con su profesor Edson Soto, quien tiempo después le comunicó a Chamorro y otros compañeros de equipo que ya no podían vivir con él.

“Ellos me dijeron: Chamo, ¿te vas a quedar o se va a ir? Y yo les dije: Yo no sé a donde me voy a vivir, pero yo me quedo», mencionó el oriundo de Carrillo, Guanacaste.

Por lo que comenzó a pasar de casa en casa de sus compañeros que le abrían un lugar en sus casa, lo que lo llevó a vivir en lugares como Río de Oro, Belén de Heredia, Barva de Heredia, San Rafael de Alajuela, Hatillo y otros más.

LEA TAMBIÉN: Christian Eriksen se retiraría del fútbol tras esquivar la muerte en juego de la Euro

Todos estos esfuerzos terminaron valiendo la pena cuando fue contactado por Edgar Artavia quien es el dueño de la academia Wilmer López donde continuó su formación.

Lo que le permitió llegar a debutar en la primera división con la escuadra de la Asociación Deportiva Carmelita.