Moya suma 10 goles en la K-League 2

Redacción – El delantero nacional, Jonathan Moya, desea estar con La Sele en el inicio de la octagonal de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022 y revela que ya puede salir sin problemas de Corea del Sur.

Moya espera estar en la convocatoria de Luis Fernando Suárez y así poder volver al cuadro patrio, donde no ha podido estar debido a los estrictos lineamientos sanitarios de la nación asiático, que exigía a sus habitantes o residentes una cuarentena en su regreso.

Pero al estar vacunado contra el Covid-19 con sus dos respectivas dosis hace que Moya tenga visto bueno para salir sin tipo de inconvenientes de suelo surcoreano.

Esto ilusiona de gran forma al atacante de 28 años, que vive un gran momento en el FC Anyang de la K-League 2, donde registra 1789 minutos en 22 partidos, en los cuáles se ha dado el lujo de festejar 10 goles y dar una asistencia.

Esos números hablan muy bien del costarricense, que es pieza clave en el cuadro violeta de la categoría de plata surcoreana, en la cuál son segundos con 46 puntos.

Son precisamente esas estadísticas que han hecho, que gran cantidad de ticos pidan a Moya en la Tricolor, ya que consideran que tiene la calidad para ser el hombre gol de La Sele en los duelos de septiembre ante Panamá, México y Jamaica.

Jonathan Moya afirma que si lo llama Luis Fernando Suárez irá con toda la ilusión, debido que ahora cuenta con muchos beneficios al estar vacunado contra el Covid-19.

«Al tener las dos dosis puedo salir del país tranquilo y cuando regrese no hacer la cuarentena que se pedía anteriormente. Son muchos los beneficios al estar vacunado, además, de estar disponible para la Selección de Costa Rica. En anteriores convocatorias no he podido acompañar a la tricolor por las restricciones aquí en Corea. Esto me pone muy feliz, si el técnico Luis Fernando Suárez me convoca iré (a la selección) con toda la ilusión», afirmó Jonathan Moya a Deportivas Columbia.

El oriundo de Monteverde está ansioso por estar en La Sele, esto con el fin de demostrar su gran capacidad y talento, el cuál ha potenciado en Asia.