Geiner Segura le devolvió la confianza al número 10 brumoso

Redacción – El joven volante del Cartaginés, Luis Ronaldo Araya, confía en su talento y anhela con llenarle el ojo a Luis Fernando Suárez y a la afición tica, que en un gran sector lo ven como el sucesor idóneo de Bryan Ruiz en La Sele.

Araya ha vislumbrado en el inicio del Apertura 2021, donde ha sacado a relucir su mejor repertorio de jugadas y visión de juego, para así ser clave en el cuadro brumoso.

La confianza que le ha dado Geiner Segura ha sido fundamental para Ronaldo, que tiene claro que si trabaja bien en Cartaginés tendrá más chances de estar en La Sele, por lo que se ha propuesto brillar en el cuadro brumoso cueste lo que cueste.

En lo que va del torneo suma 4 asistencias y un gol a lo largo de 443 minutos en 6 partidos, donde ha dejado un grato sabor de boca, que lo llevaron a estar en la convocatoria tricolor para el fogueo ante El Salvador.

Su notable labor en el certamen ha hecho que muchos vean a Araya como el reemplazo de Bryan Ruiz, que a sus 36 años ha dejado mucho que desear en sus últimas presentaciones con el elenco patrio, por lo que Araya de 22 años empieza a ganar puntos.

Luis Ronaldo afirma que le guarda una enorme admiración al Capi de La Sele, debido a la clase de jugador que es, pero no se achica y se propone convencer a Suárez.

«Creo que he venido haciendo las cosas de la mejor manera y he tenido la confianza en el club, que hace tiempo no tenía, cuando uno trabaja bien en el club siempre levantas la mano para estar en la Selección y creo que cada jugador trabajar para venir a la Selección Nacional que es lo más alto que hay.

Cada uno de los jugadores quiere llenarle el ojo al profe para poder estar en la eliminatoria y tratar de ganarse un campo para llegar al mundial. Yo me lo tomo con tranquilidad y humildad para trabajar el día a día, si se me da el chance tratar de dar el máximo, admiro totalmente a Bryan Ruiz por la clase de persona y jugador que es, así que tranquilo para llenarle el ojo al profe y la gente», afirmó Luis Ronaldo Araya.

El oriundo de Turrialba se perfila para ser titular en la Tricolor, que ya está en Estados Unidos para el duelo de este sábado 21 de agosto a las 9:00 pm en California.