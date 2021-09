Fonseca es uno de los grandes críticos del mal momento manudo

Redacción – El respetado ex-futbolista nacional, Rolando Fonseca, crítica a Alajuelense y afirma que al camerino de La Liga le metieron mucha presión y por eso ahora están obligados a ganarlo todo en el campeonato de Apertura 2021.

Fonseca señala que en sus días como jugador nunca tuvo un Centro de Alto Rendimiento a sus disposición, tal y como lo tienen los futbolistas del León, que parece que no aprovechan eso, ya que recientemente sumaron un enorme fracaso en Liga Concacaf.

Para el amigo del gol, el CAR donde se formó fue en sitios como el Parque La Sabana y otros sitios más, donde se potencio para lograr una brillante carrera deportiva.

Incluso, el goleador histórico de La Sele señala que no se pueden emborrachar con la gran infraestructura de Alajuelense, debido que eso no lo es todo, ya que atletas como Leonardo Chacón no tienen uno a su disposición y aún así destaca en el Triatlón.

Alajuelense vive una pequeña crisis tras la destitución de Luis Antonio Marín, que estuvo al mando de la institución por solo 52 días. Esa situación refleja que los grandes lujos del club rojinegro no lo son todo.

La crítica del hoy comentarista de Teletica Radio fue más allá y señala que el CAR solo es una herramienta y no es todo para un camerino rojinegro que tiene una enorme presión, luego de que Fernando Ocampo dijera que tienen el mejor equipo del país.

«Yo nunca tuve un CAR, el CAR mío fue La Sabana, Parque del Este y otros lugares más, el Centro de Alto Rendimiento es un instrumento para mejorar lógicamente, la ciencia y todo esto ha llegado para mejorar y profesionalizar el fútbol, pero al final usted habla en la cancha, te dan herramientas para ser mejor.

Pregunten a Leonardo Chacón si necesitan un CAR para hacer Triatlón. A veces no nos puede emborrachar o segar, que si las mejores instalaciones te pueden ayudar a mejorar cosas, pero tenemos que ser diferentes. Creo que en Saprissa cada vez que hablan del CAR, van a un Clásico y dicen que los traigan porque quieren demostrar.

Fernando Ocampo salió diciendo que eran la mejor planilla, ojo lo que digo al camerino de La Liga le metieron mucha presión, ahora deben ganar todo de ahora en adelante. Le metieron la presión y tienen que ver como ganan, el sábado van contra Cartaginés y tienen que ganar, tienen que hacer valer esa gran planilla que trajeron, porque ahora solo están enfocados en el campeonato local», afirmó Rolando Fonseca a Teletica Radio.

Sin dudas, que la crítica de Fonseca Jiménez va con todo contra el León, que actualmente está en busca de un nuevo entrenador, donde figuran nombres como Hernán Medford, Alexandre Guimaraes y el español Albert Rudé que sería el más fuerte.