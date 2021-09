Ha participado en 12 anotaciones de su club en la campaña

Redacción- Randall Leal salió en defensa propia ante los fueres cuestionamientos que recibe por sus actuaciones con la camiseta de la Tricolor.

Debido a que el volante nacional es uno de los legionarios más destacados en la actual temporada, con cinco anotaciones y siete asistencias.

Números que lo ponen como el costarricense más destacado en la campaña de la MLS y entre los más sobresalientes de todos los futbolistas costarricenses en el exterior.

No obstante, la historia es un poco distinta con la Selección Nacional, escuadra con la que no pudo lucir su mejor cara durante los juegos eliminatorios efectuados a principios del presente mes de setiembre.

«Usted viene aquí y hace cinco goles, llevo como siete asistencias y en la Selección esperan que se pueda hacer lo mismo».

«Es normal. Piensan que uno tiene que hacer dos o tres goles por partido. A veces, claro, es muy fácil criticar a los que ellos escojan, mencionó el costarricense.

Inclusive, Leal también señaló a los medios de comunicación por las fuertes críticas hacia los futbolistas apenas han sido convocados y ni siquiera han llegado al país.

«Lo más importante es siempre tener claro que uno siempre va a ser criticado. La misma prensa hace que los jugadores pierdan esa confianza porque usted ni siquiera ha llegado a Costa Rica y ya están hablando mal», agregó.

Situación por la que considera que Costa Rica es un país muy lindo, pero que tiene en contra la envidia.

«En mi caso, no me fijo si me critican o no porque eso siempre va a estar, más en Costa Rica que es un país tan lindo, pero a la vez tan envidioso por muchas cosas que uno hace».

«Al final, uno tiene que agarrarse de la familia y de Dios, tratar de mejorar. Claro, uno también tiene que ser autocrítico, saber que en la Selección tiene que dar un poquito más», finalizó el tico cuando atendió a la prensa luego de que Nashville SC derrotara por marcador de 1-5 al Inter de Miami el pasado miércoles.