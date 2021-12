Instalaciones estarían listas en el 2025

Redacción – Municipal Liberia sueña alto y se inspira en Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Liga Deportiva Alajuelense para construir su propio complejo deportivo.

Los guanacastecos se encuentran en la Liga de Ascenso, a pesar de ello, eso no les impide a tener planes ambiciosos a futuro. Con Minor Díaz como director técnico, los de la Ciudad Blanca anhelan con volver pronto a la primera división.

En la directiva aurinegra están realizando un trabajo de punto fino, gracias a la gran labor de la empresa Horus FC, que designó al colombiano Luis Felipe Eusse como gerente deportivo, que echando mano de su conocimiento ha potenciado al club.

Este dirigente liberiano encabeza el proyecto del CAR del Municipal Liberia, que ya se encuentra en etapa de planeamiento y en el 2022 ya esperan tener los documentos legales, permisos y diseños, con el fin de darle forma en el 2023.

Mientras, que esperan tener las obras listas en el año 2025. Se espera que la inversión oscile entre $1 millón o $2 millones. Las instalaciones contarán con habitaciones, gimnasio, canchas y todo tipo de comodidades para ligas menores y primer equipo.

Luis Felipe Eusse reveló en exclusiva a AMPrensa.com, que ha ido dos veces al CAR de Alajuelense para así basar el de Liberia en estas instalaciones rojinegras, pero eso sí, señala que el centro de entrenamiento pampero será diferente.

«Yo fui hace seis o ocho meses al CAR de La Liga, donde ya he ido dos veces. La segunda fui a un amistoso entre los equipos profesionales. Me he basado mucho en el diseño que La Liga tiene e infraestructura para hacer el de nosotros, creemos que nuestro CAR va ser auténtico y único.

Un estilo diferente que va cumplir con las necesidades que tiene el club, La Liga es un equipo que a nivel de Costa Rica es una potencia y entonces necesita, seis o siete canchas, nosotros a nuestro nivel vamos a necesitar un poco más, pero a lo mejor vamos a necesitar más instalaciones de vivienda.

Porque hay que traer gente del Área Metropolitana y entonces, todo eso hay que contemplarlo y por eso, el CAR de La Liga es un referente para nosotros. Esperamos estar en la primera división para cuando el CAR este listo», afirmó Felipe Eusse a AMPrensa.com.

La escuadra liberiana cuenta con una gran historia en el fútbol nacional, por lo que muchos aficionados esperan ver pronto de regreso a la máxima categoría al cuadro aurinegro, que fue campeón nacional en el 2009.