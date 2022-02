Pineda es muy recordado por su paso por Alajuelense

Redacción – El técnico argentino del Sporting FC, José Giacone, destaca mentalidad de Adonis Pineda para volver a recuperar la confianza en el arco y así poder ser protagonista con el conjunto capitalino, que tiene al arquero como pieza fundamental.

Pineda se ha adueñado del marco de la escuadra josefina, gracias a su notable esfuerzo en los entrenamientos, lo cuál le ha valido para convencer a su entrenador, que describe al oriundo de Hojancha, Guanacaste, como una persona callada y respetuosa.

Todo el camino vivido por Sporting FC no ha sido fácil, ya que esta en el club desde el Apertura 2020 y no se había podido consolidar bajo los tres palos, por lo que el timonel del club con sede en Pavas destaca la mentalidad y ganas del portero.

Fue hasta el presente Clausura 2022 donde ha podido ganarse la titularidad de forma definitiva y así demostrar que todavía tiene mucho que dar a sus 24 años.

José Giacone habló en conferencia y afirma que Adonis Pineda sabe bien las leyes de la competencia, por lo que demuestra día a día su capacidad en el marco.

«Simplemente a Adonis le costó los primeros tres torneos, pero el viene entrenando bien y trabajando bien, sabe las leyes de la competencia en el fútbol, él tiene que demostrar en el día a día, callado y respetuoso cuando no le toca jugar, puedo decir que Adonis Pineda es todo un profesional, porque él se viene ganando las cosas en la semana, el torneo pasado trabajó duro y no le tocó prácticamente, entonces me parece que tanto como persona y profesional ha demostrado se esta ganando las cosas, tapó de entrada una pelota complicada y eso me parece que es bueno para su confianza», afirmó Giacone.

Un episodio trágico marcó a Pineda, tal y como lo el cometido en la final del Clausura 2019 cuando jugaba con Alajuelense, donde protagonizó una salida en falso que le arrebató la copa al León, generando lágrimas del liguismo, ya que perdieron en penales.