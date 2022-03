Fonseca conoce muy bien el ambiente de las ligas menores

Redacción – El respetado ex-delantero nacional, Rolando Fonseca, preocupado por el crecimiento de las ligas menores del fútbol tico, ya que las mismas son mantenidas por los papás de niños y adolescentes que forman parte de las mismas, y no por los clubes.

Fonseca cuenta con experiencia a nivel de liga menor, gracias a que cuenta con su propia academia «RF7 Soccer Academy», con la cuál ha podido conocer como se maneja más este ambiente, que tiene preocupados a los directivos del balompié nacional.

Muchos dirigentes acusan que ya no están saliendo jugadores con la misma calidad de antes, por lo que el amigo del gol acusa que todo se debe al mal manejo de los equipos, debido que los entrenadores del primer equipo ganan bien y los de la cantera una miseria.

Eso sí, Fonseca afirma que solo Alajuelense con el CAR en Turrúcares y Guadalupe son los que han hecho esfuerzos por mejorar las ligas menores, en las cuáles los papás cumplen un rol clave, ya que son los pagan los uniformes, viajes y demás situaciones.

Rolando Fonseca no se guardó nada y atacó a los clubes por el manejo de sus canteras, debido que no les dan un manejo e importancia que merecen las mismas.

«Los técnicos de primera ganan bien, pero los de abajo ganan un miseria. Como pretenden tener un presupuesto, ser formador y tener una línea de trabajo, si no invierten en ligas menores, como se hace. Yo tengo experiencia en liga menor.

En el pasado ¿Quién llegó a pagar la planilla del primer equipo del Saprissa? la liga menor y hubo momentos que tenían más plata que el equipo mayor, pero hoy no se invierte plata en liga menor, hasta ahorita que empezó a llegar el CAR de Alajuelense, pero busquen cuánto gana un técnico de liga menor, lo mucho 30 mil o 50 mil colones.

A veces ni les pagan. ¿Quién las mantiene? Las ligas menores son mantenidas por los papás, ellos pagan todo: viajes, hacen rifas y otras cosas, a mí no me da pena y se van a venir encima. Son los padres y no son los clubes, ellos les prestan el nombre, dicen que viajen con su camisa pero son los papás que terminan pagando, el uniforme lo pagan.

¿Cómo haces para llegar a competir? Cuando los formadores tienen dos o tres trabajos, lógicamente trabajan con las uñas, dicen que solo los sábados. Saprissa tiene una de las ligas menores del país, pero no sacan un lateral de hace años, podemos ir así por todos los equipos. La Liga ha ido a sacar jugadores de varios lados y así los tienen», afirmó Rolando Fonseca en Teletica Deportes Radio.