Brumosos esperan al ganador de la serie ente La Liga y Saprissa

Redacción – En Cartago agradecen a Geiner Segura por tener al club en una nueva final tras nueve años de espera, en medio esa algarabía, el timonel deja claro que no tiene nada que esconder y por eso cree que Mauricio Wright les ha dado una mano enorme.

Segura está encantado por hacer dupla con Wright en el banquillo del conjunto de la Vieja Metrópoli, que está soñando con dar la vuelta olímpica tras 81 años de espera y por eso tras la clasificación a la final, los brumosos salieron a las calles a celebrar.

Desde la óptica del entrenador de 47 años, él tiene la madurez y capacidad para creer en su trabajo, así como para dejarse ayudar por eso recuerda que desde su llega a la institución con 115 años de historia lo hizo con la convicción de llegar a una final.

Pero eso no sería posible sin la enorme experiencia de Wright, que ha pulido la parte defensiva del Cartaginés, así como ha inyectado cosas positivas al grupo con un discurso ganador, que busca despertar la confianza de uno de los jugadores blanquiazules.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y por eso resaltó la labor del Wright como asistente técnico, ya que le ha ayudado a tener a los brumosos en la final.

«Me he preparado a través del tiempo, cuando dejé de ser de Guadalupe yo me estaba preparando, sé lo que ser asistente técnico y creo que son experiencias que he tenido, creo que Mauricio Wright y yo tenemos una muy buena relación, yo le consulto a cada instante porque es algo lógico y algo obvio, tiene mucho tiempo de estar en esto y ha dirigido afuera, yo si vine con la convicción de ver al Cartaginés en una final.

Entonces creo que a veces he visto algunos comentarios, pero tengo la madurez y creo que Dios me ha dado la capacidad de saber que debo creer en mi trabajo y también me dejo ayudar, si tengo un gran profesional a la par que ha manejado instancias de estas, pues tengo que apoyarme en él, igual escucho a todos.

Es igual cuando salimos a prepararnos, no tengo nada que esconder, Wright nos ha venido a dar una mano enorme, los muchachos lógicamente son los que demuestran, yo tengo mi metodología de trabajo y al final, creo que nos vamos enriqueciendo todos, lo más importante es el club», afirmó Geiner Segura.