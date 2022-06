Wright ha sido fundamental en el crecimiento de los jugadores brumosos

Redacción – El asistente técnico brumoso, Mauricio Wright, afirma que ve un Cartaginés que ha gustado muchísimo por su forma de jugar dentro de la cancha a lo largo del torneo, lo cuál hace que en el plantel brumoso estén con la motivación al tope.

Wright está muy contento en las filas del club de la Vieja Metrópoli, ya que considera como un honor trabajar al lado de Geiner Segura, a quién considera como su amigo y por eso se alegra tanto verlo crecer en el plano profesional como técnico.

Esta dupla del cuerpo técnico blanquiazul ha sido clave para que la institución volviera a una final tras nueve años de espera, generando así una enorme ilusión en la numerosa afición blanquiazul que colmará las gradas del Fello Meza en la ida de la final.

A lo interno del camerino brumoso, Wright ha inyectado de motivación y de un discurso lleno de mentalidad ganadora, el asistente ha sido clave para fortalecer al plantel.

Mauricio Wright habló en conferencia de prensa y afirma que siempre ha sido un hombre de retos, lo cuál refleja su motivación por estar en Cartaginés al lado de Segura.

«No me veo trabajando con muchas personas en el país, con Geiner siempre hablamos y estamos ahí, entonces a mí me alegra mucho ver el crecimiento de Geiner Segura en lo profesional, espero aportarle bastante en el crecimiento de él y mío, veo cosas diferentes, veo un Cartaginés que ha gustado muchísimo su forma de jugar este torneo, su desarrollo defensivo, hemos tratado de hablar y corregir algunas cosas porque no hay un equipo perfecto.

En términos generales ese es el motivo por el que estoy acá en Cartago, soy un hombre de retos y siempre he sido de retos, la verdad que me gusta y he disfrutado cada uno de los momentos de mi vida, lo importante es cumplir y donde he estado he cumplido bien mis ciclos de trabajo», afirmó Mauricio Wright.

Cartaginés jugará con el Estadio Fello Meza a reventar este próximo domingo 26 de junio, cuando reciba a Alajuelense en la ida de la final a las 11:00 am.