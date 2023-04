Esquivel tiene a la ADG peleando por la salvación

Redacción – El respetado entrenador pampero, Horacio Esquivel, asegura que en ADG quieren ser cabeza y no cola, por lo que ese es el camino que buscan continuar en Guanacasteca que está en franca lucha para evitar el descenso.

Los pamperos derrotaron por 2-1 a Pérez Zeledón y así llegar a 29 puntos en la tabla acumulada, cuatro más que Guadalupe está último, a la espera de lo que hagan en la visita a la «Olla Mágica» de Puntarenas el próximo lunes 3 de abril a las 7:30.

ADG no le falló a su afición para así mantiene la ilusión intacta de mantener el objetivo de no caer al infierno de la segunda, esto con la intensión de que en el Estadio Chorotega se siga viendo fútbol de primera.

Horacio Esquivel habló en conferencia de prensa y asegura que aún no va tirar las campanas al aire, ya que debe esperar que el campeonato termine, pero si sabe que en Guanacasteca deben ser cabeza y no cola, haciendo alusión a buscar la salvación.

«En casa tenemos que ser fuertes y creo que solo una derrota contra Saprissa, pero todavía no tiro las campanas al aire y hasta que no termine esto no voy a estar tranquilo, los muchachos se descuidaron un poco, creo que me una satisfacción grande, mis jugadores entienden que nos estamos jugando la división, ellos poco a poco van logrando el objetivo, les decía que en ADG tenemos que ser cabeza y no cola, por ese camino vamos, lo que está en la cola no huele bien, en la cabeza está el cerebro», afirmó Esquivel.