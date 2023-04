Ampié entró al minuto 78 ante Pérez Zeledón

Redacción – «Tiene mucho futuro», Horacio Esquivel está muy feliz de haber debutar a Denilson Ampié, un joven de solo 15 años que debutó en la máxima categoría con ADG y así abrir expediente como futbolista de primera división.

El oriundo de Palmira de Carrillo cumplirá hasta el 1 de agosto 16 años, por lo que todavía es quinceañero, lo cuál refleja porque viene de ser seleccionado Sub-17, gracias a su fantástica calidad con el balón.

Ampié es producto de la cantera de Guanacasteca y gracias a su gran calidad se ganó la posibilidad de debutar en la victoria de los pamperos por 2-1 ante Pérez Zeledón, luego de que ingresara a la cancha al minuto 72 y así jugar un poco más de 15 minutos.

En el pasado, Esquivel también hizo debutar jóvenes en equipos como Limón FC y Puntarenas FC, lo cuál refleja porque el timonel siempre deja un legado donde vaya.

Horacio Esquivel habló en conferencia de prensa y señala que Denilson cuenta con un enorme futuro, gracias a su juventud que lo llevó a debutar en la división de honor lo que refleja que el entrenador hace valer su creencia de siempre producir talentos donde vaya.

«Donde vaya tengo que producir y ya ustedes ven a Gustavo Ramírez que ya se ha consolidado en la contención que es otro joven, hoy hicimos debutar a Denilson Ampié y antes de entrar lo agarré y lo motivé, son situaciones que nunca en la vida se presentan, la primera vez no se olvida, creo que es un muchacho que tiene mucho futuro, vamos a seguirle dando chance poco a poco para que sienta la presión y el público para que el pánico escénico no lo agobie, eso es trabajo mío y que me toca con los jóvenes», afirmó Horacio Esquivel.